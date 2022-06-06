Спутник зафиксировал строительство оккупантами переправы возле поселка Купянск-Узловой Харьковской области, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал строительство российскими военными понтонной переправы через реку возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют снимки, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спутник Planet Labs 3 июня зафиксировал строительство российскими военными понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол к югу от поселка городского типа Купянск-Узловой. На спутниковом снимке видно, что строительство переправы еще не окончено, работы ведутся по обоим берегам реки. Оккупанты также начали прокладывать дорогу.

Наряду с местом строительства переправы подмечена строительная техника. Спутник также зафиксировал недалеко от деревьев военную технику РФ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории в другие даты. На снимках по состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".

Это направление ведет к региональной трассе Р-79, идущей от российской границы в сторону оккупированного города Изюм. В этом районе, согласно данным Генштаба ВСУ, продолжаются ожесточенные бои.

Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск. Поселок был оккупирован армией РФ не менее 2 марта. Сам город Купянск российские военные захватили в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.