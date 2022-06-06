Новости Фото • Война

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО

14 66853
Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи гуманитарной помощи для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленниками оказалась группа молодых людей из Днепропетровщины, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины. Они были призывными, поэтому для выезда использовали поддельные документы. Уже будучи за границей, они открыли собственный "бизнес: начали продавать западное военное снаряжение и товары двойного назначения для нужд ВСУ. По имеющимся данным, они минимум втрое завышали стоимость продукции.

В общей сложности за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 млн грн, сообщили в спецслужбе.

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 01

Смотрите также: СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области. ФОТОрепортаж

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 02

Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию под видом благотворительной помощи. Для этого подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в размере около 20 млн грн.

В результате следственных действий выявлено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, подсумков, тепловизоров, биноклей, оптических прицелов, беспилотных летательных аппаратов и сопроводительную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 03

Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ 04

Смотрите также: Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

"Одному из участников схемы вручено уведомление о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Sergey Dolgopolov 790d04b4
    Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
  • Olena Revale
    За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости