Мошенники продали гуманитарной помощи для украинских военных на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи гуманитарной помощи для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленниками оказалась группа молодых людей из Днепропетровщины, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины. Они были призывными, поэтому для выезда использовали поддельные документы. Уже будучи за границей, они открыли собственный "бизнес: начали продавать западное военное снаряжение и товары двойного назначения для нужд ВСУ. По имеющимся данным, они минимум втрое завышали стоимость продукции.

В общей сложности за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 млн грн, сообщили в спецслужбе.

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Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию под видом благотворительной помощи. Для этого подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в размере около 20 млн грн.

В результате следственных действий выявлено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, подсумков, тепловизоров, биноклей, оптических прицелов, беспилотных летательных аппаратов и сопроводительную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

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"Одному из участников схемы вручено уведомление о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.