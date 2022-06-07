Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Отбит штурм войск РФ в направлении Новоахтырки и Воронового, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось погасить только ближе к вечеру.

"Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в медицинские учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина", – сообщил Гайдай.

Еще утром 6 июня, как добавляет он, произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

















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По словам Гайдая, враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.

Также глава региона напомнит, что за прошедшие сутки отбиты десять атак врага на Донбассе, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.

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