Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Отбит штурм войск РФ в направлении Новоахтырки и Воронового, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось погасить только ближе к вечеру.
"Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в медицинские учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина", – сообщил Гайдай.
Еще утром 6 июня, как добавляет он, произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.
По словам Гайдая, враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.
Также глава региона напомнит, что за прошедшие сутки отбиты десять атак врага на Донбассе, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.
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