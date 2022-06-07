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Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий. ФОТО

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Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Середина-Буда в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буду. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь", - отметил он.

Живицкий информирует, что не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

"В целом информация по разрушениям уточняется. Предварительно - погибших и раненых среди местного населения нет", - резюмирует глава региона.

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Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 01
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 02
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 03
Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий 04

Топ комментарии

  • Olga Mansika
    Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
    Лицемірство просто зашкалює
  • Яр Холодний
    Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
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    Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

    Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
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