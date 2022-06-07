Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии Середину-Буду на Сумщине, повреждены дома, бушуют пожары, - Живицкий. ФОТО

Войска РФ обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Середина-Буда в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буду. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь", - отметил он.

Живицкий информирует, что не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

"В целом информация по разрушениям уточняется. Предварительно - погибших и раненых среди местного населения нет", - резюмирует глава региона.

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