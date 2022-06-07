Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов. ФОТО

Защищая наше государство, погиб военный разведчик 93-й бригады Холодный Яр, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Оккупанты ежедневно уносят жизни украинцев. Не имеет значения, кто этот человек – военный, гражданский или маленький ребенок. Россияне без раздумий применяют свои бомбы, ракеты и танки для полного уничтожения нашей украинской нации. Сергей Карнаухов был мастером спорта Украины международного класса по паверлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 бригады", - говорится в сообщении.

"Сергей навсегда остался примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость!" - добавляют в бригаде.





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