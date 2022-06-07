Новости Фото • Война

Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов. ФОТО

20 08523
Защищая наше государство, погиб военный разведчик 93-й бригады Холодный Яр, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Оккупанты ежедневно уносят жизни украинцев. Не имеет значения, кто этот человек – военный, гражданский или маленький ребенок. Россияне без раздумий применяют свои бомбы, ракеты и танки для полного уничтожения нашей украинской нации. Сергей Карнаухов был мастером спорта Украины международного класса по паверлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 бригады", - говорится в сообщении.

"Сергей навсегда остался примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость!" - добавляют в бригаде.

Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов 01
Защищая Украину, погиб военный разведчик 93-й бригады, мастер спорта международного класса Сергей Карнаухов 02

Смотрите: С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Слава Герою! Вічна пам'ять!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
  • Ksenia VB
    Щирі співчуття родині та побратимам.
    Царство Небесне Герою.
    Здобудемо те, за що вони воювали.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости