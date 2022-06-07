За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

В Николаевской области вражеские войска повредили жилые дома, автомобили и другое имущество граждан. Полиция документирует последствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

По состоянию на утро 7 июня правоохранители зафиксировали 14 поврежденных жилых домов, автомобили, учебное заведение и другие пострадавшие в результате обстрелов сооружения. По каждому факту начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.

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Круглосуточно полицейские выезжают на поступающие сигналы на 102. В течение суток 6 июня их было 448. Все они проработаны.