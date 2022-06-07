Россияне нанесли ракетный удар по Курахову. Под обстрелом оказались еще 14 населенных пунктов Донетчины. Среди погибших и пострадавших есть дети, - Нацполиция. ФОТО
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Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов. Среди убитых и раненых мирных жителей есть дети. Разрушения получили 29 гражданских объектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.
"Российские войска били по населенным пунктам – Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, Николаевка, Марьинка, Курахово, Нью-Йорк, Орловка, Пески, Богоявленка, Первомайское, Нетайлово, Георгиевка, Берховка. Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". Повреждены, по меньшей мере, 16 частных и 7 многоквартирных домов, птицефабрика, предприятие и т.д.", - говорится в сообщении.
Под ракетным ударом оказался город Курахово. Россияне разрушили три пятиэтажки. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полицейские документируют последствия обстрелов.