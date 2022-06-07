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Оккупанты раздают "гумпомощь" в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет. ФОТО

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Рашисты организовали выдачу "гумпомощи" от Санкт-Петербурга. Получить ее могут всего 300 жителей Мариуполя.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сообщают, что 300 мариупольцев получили гуманитарную помощь от Санкт-Петербурга. Аж 300! То есть, 0,25% населения.

Напоминаем рашистам, в Мариуполе сейчас находятся более 120 тысяч человек. Им не хватает продуктов питания и питьевой воды. И именно захватчики несут полную ответственность за оккупированный и разрушенный город", - отметили в горсовете.

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Оккупанты раздают гумпомощь в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет 01
Оккупанты раздают гумпомощь в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет 02

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
  • Oleg Zaporogec
    Ватніки радісні
  • Valter Valter
    *****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
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