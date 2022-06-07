Задержан бывший "ДНРовец", который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика "ДНР", который хотел призваться на военную службу в боевое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что фигурант уголовного производства – уроженец Донбасса. В 2019 году он принял присягу на верность т.н. "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных вооруженных формирований этой террористической организации.

"Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ. Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас злоумышленник задержан.







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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

"Также устанавливается настоящая цель "страстного желания" фигуранта проходить военную службу в Украине. В том числе отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними", - добавили в СБУ.