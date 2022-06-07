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Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Украина проявила чрезвычайную смелость.

Об этом пишет в фейсбуке глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - заметил президент.

Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 01
Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 02
Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 03
Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 04
Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 05
Мы остановили и постепенно вытесняем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, - Зеленский 06
 

Топ комментарии

  • Артем Костюк
    "Ніхто не очікував" - це ТИ не очікував, але так, ти дійсно ніхто.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    МЫЫЫ!!!??? А ты тут каким боком???
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Мы? А не ЗСУ и тероборона? Конкретно малорос зеленский угробил экономику и оборону страны, продал кацапам Херсонщину и воду в Крым, продал Азовцев. Так что никакого ,,мы" нет. Есть государственный изменник зеленский со своей кодлой кацапских кротов из ОПы и есть ЗСУ и народ, защищающий свою землю
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