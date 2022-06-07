Рашисты уничтожили в Украине 105 учреждений здравоохранения. Больше всего - в Донецкой области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Армия РФ обстреливает медицинские учреждения Украины, нарушая многочисленные международные конвенции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.
"Больше всего пострадала медицинская инфраструктура Донецкой области — в регионе уничтожено 74 медицинских учреждения (эти цифры указаны без учета учреждений здравоохранения временно оккупированного Мариуполя). Ориентировочная стоимость восстановления разрушенной медицинской инфраструктуры в Украине составит более 34 млрд грн", - говорится в сообщении .