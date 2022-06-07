Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 июня 2022 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП совместно с ДСР Нацполиции разоблачили "на горячем" депутата Одесского областного совета - председателя одной из постоянных комиссий облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за "гарантию" оставления в должности.

"Его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 120 тыс. грн. Лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.





Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

Как отмечают в департаменте коммуникаций Нацполиции Одесской области, депутат – глава одной из постоянных комиссий облсовета – требовал от директора больницы 120 тысяч гривень неправомерной выгоды. За указанную сумму обещал не препятствовать деятельности предприятия и оставить его в должности.

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За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.