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Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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7 июня 2022 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП совместно с ДСР Нацполиции разоблачили "на горячем" депутата Одесского областного совета - председателя одной из постоянных комиссий облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за "гарантию" оставления в должности.

"Его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 120 тыс. грн. Лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки 01
Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки 02

Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

Как отмечают в департаменте коммуникаций Нацполиции Одесской области, депутат – глава одной из постоянных комиссий облсовета – требовал от директора больницы 120 тысяч гривень неправомерной выгоды. За указанную сумму обещал не препятствовать деятельности предприятия и оставить его в должности.

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За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • Arcam Alpha
    Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
  • Hanka Panyanka
    какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
  • Виктор Ле
    Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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