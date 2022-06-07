Новости Фото • Война

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ. ФОТО

18 70536
Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены 42-летнего жителя села Перемога Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ 01

Установлено, что обвиняемый в начале вооруженной агрессии России против Украины, вместе с другими жителями села участвовал в создании формирования самообороны территориальной громады и владел информацией о личном составе, алгоритме действий и планах отряда.

Когда вражеские войска захватили населенный пункт, мужчина добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Предатель не только помогал рашистам ориентироваться на местности, но и выдал командира и других односельчан, входивших в территориальную оборону. Патриотов по его указанию пленили и содержали под стражей, угрожая убийством.

По меньшей мере, пять из них подвергли пыткам. В частности, со связанными за спиной руками и одетыми на лицо шапками ставили к стене и стреляли под ноги, имитируя расстрел товарищей.

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ 02

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины завершено. Предателю грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
  • Яр Холодний
    Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
  • Right Right 2d264255
    Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости