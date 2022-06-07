"Слуга народа" Кузьминых предлагает переименовать улицы в Житомирской области в честь Зеленского. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предлагает переименовать улицы нескольких громад Житомирщины в честь президента Владимира Зеленского.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"В Житомирской области должна быть улица Владимира Зеленского

В мире улицы и площади получают украинские наименования. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площадь Тараса Шевченко. Инициированы общественные слушания по переименованию улиц, тематически связанных с советским прошлым, и в громадах моего округа. Предложил переименовать одну из улиц в центре Романовской и Миропольской громады в честь Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил парламентарий.

Напомним, 28 января 202 нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали по подозрению в давлении на комиссию..

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Решения суда по этому делу пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбор подписей за исключение Кузьминых и Трухина из фракции "Слуга народа" начат



