Идентифицирован военнослужащий 37-й бригады ВС РФ Дабаев, причастный к убийству гражданского, мародерству и имитации казни во время оккупации в Киевской области, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицирован военнослужащий ВС РФ, причастный к убийству гражданского и имитации казни во время оккупации в Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это Надбит Дабаев, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.

Киево-Святошинская окружная прокуратура совместно с СБУ и Нацполом установили, что этот 21-летний российский ефрейтор родом из Бурятии причастен сразу к 4 эпизодам нарушения законов и обычаев войны во время оккупации с. Гавронщина Бучанского района Киевской области. При этом в некоторых зверствах военнослужащий страны-агрессора не стеснялся представляться потерпевшим", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Преступления оккупанта Дабаева:

Эпизод 1 – Убийство гражданского.

В марте 2022 года ефрейтор Дабаев остановил прохожего на улице в селе и направил автомат. Российский военнослужащий приказал безоружному гражданскому мужчине лечь лицом к земле и стал с побоями выпрашивать, не служит ли он в ВСУ или в других военных формированиях. После этого он затащил жертву в магазин, приставил к стене и расстрелял. Потерпевший скончался на месте от сквозного ранения головы.

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Эпизод 2 – Имитация казни

Дабаев в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в дом и согнал всех, кто там был в кухне, угрожая оружием. Он долго допрашивал жителей, держа под прицелом и угрожал убийством. Потом изверг поставил всех в шеренгу один за другим. Объяснил "мишеням", что не хочет тратить на их расстрел излишних патронов. После этого выстрелил в потолок и ушел, пообещав прийти на следующий день и расстрелять людей.

Эпизоды 3-4 – завладение автомобилями.

За день до издевательства Дабаев с подчиненным уже побывали во дворе своих жертв и угнали с угрозами оружием оттуда автомобиль "Таврия". После оккупации хозяин вернул свой автомобиль с многочисленными следами пользования захватчиками – поврежденное и описанное буквами "V". Еще раньше Дабаев с сослуживцем в другом дворе этого села, наставив на женщину пистолет, завладели ее Volkswagen Jetta.

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