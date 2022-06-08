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ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай. ФОТО

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Северодонецк оккупанты не контролируют. ВСУ сдерживают вражеское наступление.

Как пишет Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

"Череда разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает "город на горе". Вчера россияне расстреливали   центральные районы Лисичанска, там погиб мужчина, а женщина была ранена - она ​​в больнице в Черновцах. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших зданий осталось немного. Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Так же и в Камышевахе - ВСУ сдерживают рашистов", - говорится в сообщении.

ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Отражен штурм войск РФ в направлении Новоохтырки и Воронового, - Гайдай. ФОТО


ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 02
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 03
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 04

Сергей Гайдай добавил, что в Тошковке наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться у Устиновки, но украинские защитники отбросили оккупантов.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Обстрелы жилого массива области с каждым днем ​​только усиливаются, орки бьют хаотично. Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом - повреждено более 25 домов, вчера орки без остановки расстреливали из артиллерии эти населенные пункты. В Северодернецке в результате рашистских обстрелов на днях выгорело здание местной станции "скорой помощи", - добавили в Луганской ОВА.

ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 05

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ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 06
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 07
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 08
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 09
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 10
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 11
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 12

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Так вони і будуть крокувати вперед знищуючи наші міста.
    Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
    Не готувались зовсім.
  • Великая Исландия
    это конечно я не могу отрицать - но не выбери клована в 19м...\от этого места стоит и подумать...!\
  • Великая Исландия
    на фоне всего происходящего, тяжело писать что - войны могло бы и не быть...
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