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Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области. ФОТО

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Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 01

По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, были изъяты:

  • десятки гранатометных выстрелов;
  • почти 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации;
  • сотни ручных гранат
  • более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое.

Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 02

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Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 03
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 04
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 05
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 06
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 07

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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