Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной. ФОТО

Черниговская козацкая громада Екатерининской церкви приняла решение о посвящении в козаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Удостоверяющую это грамоту отправят в Лондон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лесной.

Также смотрите: Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику. ВИДЕО

Он также объяснил, почему для нового козака выбрали именно такую фамилию.

"Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, когда скажешь - Борис Чуприна, все знали, о ком речь идет", - говорит Лесной.

Смотрите: Пушечный лафет времен казачества нашли на дне Днепра в Запорожье. ФОТОрепортаж

В память о посвящении в козаки киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе "козака Мамая". Одна такая картина останется в черниговском музее, другую вместе с грамотами отправят в Лондон.

Это уже не первый случай, когда премьера Великобритании отмечают на Черниговщине. В конце мая в Новгород-Северском предложили переименовать улицу Рокоссовского в честь Бориса Джонсона.