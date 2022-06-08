Защитники Украины уничтожают врага из САУ Caesar, полученных от Франции, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Идеи свободы, равенства, братства и сестринства, которые были и есть в сердцевине крепкого каменного фундамента Французской Республики, всегда были одними из краеугольных камней для украинских воинов, которые на протяжении веков боролись за независимую, суверенную Украину", - заявили в Генштаб.
ВСУ выразили благодарность народу Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Элизабет Борн, парламенту Франции, министру обороны Себастьену Лекорню, начальнику Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералу армии Тьери Бюркару, министру иностранных и европейских дел Франции Катрин Колонне.
Отмечается, что украинские воины-артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают врага.
CAESAR – это самоходная артиллерийская установка нового поколения, позволяющая поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.