Защитники Украины уничтожают врага из САУ Caesar, полученных от Франции, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины благодарны народу и высшему военно-политическому руководству Франции за помощь и поддержку в борьбе с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Идеи свободы, равенства, братства и сестринства, которые были и есть в сердцевине крепкого каменного фундамента Французской Республики, всегда были одними из краеугольных камней для украинских воинов, которые на протяжении веков боролись за независимую, суверенную Украину", - заявили в Генштаб.

ВСУ выразили благодарность народу Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Элизабет Борн, парламенту Франции, министру обороны Себастьену Лекорню, начальнику Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералу армии Тьери Бюркару, министру иностранных и европейских дел Франции Катрин Колонне.

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Отмечается, что украинские воины-артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают врага.

CAESAR – это самоходная артиллерийская установка нового поколения, позволяющая поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.









