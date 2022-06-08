Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, Нацполом и ГБР установлен уже 9 военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к зверствам в Ягодном. Всем им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Жуткий март оккупации. Захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе - искали патриотические тату и военное белье. А в их домах во время так называемых "обысков" российские военные выметали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники. У селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат что-то скрытое, каждого 5-го мужчину казнят.

Оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В образовательном учреждении был обустроен российский штаб, и гражданские стали их "живым щитом" - гарантией ненападения. Самому молодому пленнику было 1,5 месяца, самому старшему - 93. Всего в так называемом подземелье было 77 детей", - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что людей "насильственно удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная темнота, голод и жажда, полная антисанитария". Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта скончались 10 гражданских жителей.

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"Также в это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала. Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь по гражданским, от которого люди должны были укрываться в выкопанных могилах", - добавила Генпрокурор.

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Доказательства причастности к преступлениям собраны в отношении: Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Назыти Монгуш - сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ, Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ, Кежик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады 55115 РФ.

















