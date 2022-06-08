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Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу. ФОТО

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Новая госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалив официально начала работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Вручила верительные грамоты Генерал Губернатору Канады Ее Превосходительству Мэри Саймон.

Это большая честь и ответственность сегодня представлять Украину на дипломатическом фронте.

Поблагодарила Ее Превосходительство за поддержку Украины с первых дней российской агрессии. Удивлена ​​вниманием к нашей стране и поощрением делиться нашими вызовами войны с Канадой и канадцами, активной готовностью помогать нам в противостоянии российской агрессии.

Была тронута знаком внимания и солидарности Ее Превосходительства - цветастый платок кокум, орнамент которого первые украинцы привезли в Канаду, является частью культурного наследия коренных народов Канады, а сегодня еще и символом солидарности с Украиной", - написала Юлия Ковалив.

Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу 01
Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу 02

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Топ комментарии

  • germ germ
    Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
  • Kolja Stambulskij
    та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
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