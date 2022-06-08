На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО
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До сих пор в Киеве металлоискатели можно было увидеть только в аэропортах, а вход на вокзал был свободен. Теперь пассажиры, входящие на вокзал должны проходить усиленный осмотр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Укрзализныци.
Укрзализныця сообщает об усилении мер безопасности на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Так, на вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя, которые называют в разговорном языке "рамками", четыре рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.