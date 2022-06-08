На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО

До сих пор в Киеве металлоискатели можно было увидеть только в аэропортах, а вход на вокзал был свободен. Теперь пассажиры, входящие на вокзал должны проходить усиленный осмотр.