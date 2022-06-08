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На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО

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До сих пор в Киеве металлоискатели можно было увидеть только в аэропортах, а вход на вокзал был свободен. Теперь пассажиры, входящие на вокзал должны проходить усиленный осмотр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Укрзализныци.

Укрзализныця сообщает об усилении мер безопасности на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Так, на вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя, которые называют в разговорном языке "рамками", четыре рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели 01
На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели 02

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
  • Валадімір Щєлєнскій
    У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
  • Vasily G
    олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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