Советник председателя правления "Нафтогаза" Диденко в разгар войны бесстыдно покупает "Бентли" за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко. СКРИНШОТЫ

Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу – нам на "Бентли" за 500 тыс. долларов не хватает.

Я уже писал о 911 млн грн гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы "Нафтогаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год.

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Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый "Бентли" за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным.

Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться.

Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко.

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