За последний месяц цены на аренду жилья в Киеве не изменились, - Bird. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 июня медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 8 тыс. грн. Месяц назад, 10 мая, этот показатель был аналогичным. При этом к концу февраля цена составляла 13 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в статистике приложения Bird, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В то же время количество соискателей квартир выросло до 80% по сравнению с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля. Это - один из самых высоких показателей за более чем 100 дней войны. К примеру, по данным Bird, месяц назад количество соискателей составляло 50% довоенного уровня.

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