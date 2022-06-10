Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

В заброшенном доме близ Макарова нашли сотни незаполненных советских паспортов, напечатанных в 1975 году.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной "республики". Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", говорится в сообщении.

Схрон с бланками оккупанты обустроили в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района Киевщины.

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"Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из РФ с начала полномасштабной агрессии против нашего государства", - добавили в СБУ.









