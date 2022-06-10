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Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет. ФОТОрепортаж

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Почти под каждым разрушенным зданием в Мариуполе находится до 100 убитых, при этом в городе уничтожено 1300 многоэтажек.

Такую статистику приводит в телеграм-канале Мариупольский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что снос домов производят без разбора завалов и тела погибших вывозят вместе с мусором на полигоны твердых бытовых отходов, в частности, на Левобережный полигон ТБО и полигон в Приморском районе.

"Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев, но, как увидели реальное количество находящихся там тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой "ДНР". Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 01
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 02
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 03
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 04

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ад ужаснулся от деяний этих тварей.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кцапські ублюдки-ви всі будете горіти в пеклі,мерзоти...
  • ватникобой
    только представьте - всего каких то 4 месяца назад это был целый и процветающий город. 4 мес назад эти люди строили планы на летний отдых, выбирали платья на выпускные, и делали домашние задания в школу. А теперь их нет
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