Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями на взятке задержан начальник отделения обеспечения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что майор ВС Украины получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн от гражданина Украины за совершение действий с использованием служебного положения, а именно – за непризыв во время общей мобилизации.

10 июня взяточник в погонах задержан после получения средств с поличным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет. ФОТОрепортаж

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).