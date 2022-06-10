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В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы. ФОТО

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В Гомельской области Беларуси школьников учили рыть окопы и стрелять из лопат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 01

Школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом "учебно-выездных встреч" учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет в этом году их учили рыть окопы.

На сайтах Симманической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".

В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 02

Если в Дамановицкой школе все ограничивалось окопами у школы, то школьники из Симаничей рыли окопы в лесу.

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В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 03

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Топ комментарии

  • Nlk Kovalda 81c5db5b
    Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
  • Yuri Gromov
    Анало-говнєт.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
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