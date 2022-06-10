В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы. ФОТО

В Гомельской области Беларуси школьников учили рыть окопы и стрелять из лопат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом "учебно-выездных встреч" учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет в этом году их учили рыть окопы.

На сайтах Симманической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".

Если в Дамановицкой школе все ограничивалось окопами у школы, то школьники из Симаничей рыли окопы в лесу.

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