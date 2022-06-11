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Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской громаде, уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов. В больницы Днепра и Львов госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 01

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 02

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Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 03

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 04

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 05

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Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 06

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 07

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 08

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 09

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Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 10

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
  • Amber
    Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
  • Alex L cbc8e6bb
    Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
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