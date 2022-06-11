За сутки войска РФ нанесли 16 ударов по Донбассу, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, полицейские зафиксировали 30 повреждений гражданских объектов, также разрушения получила инфраструктура. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
"За прошедшие сутки российские войска ударили по 13 населенным пунктам: г. Авдеевка, г. Железное, г. Николаевка, с. Новониколаевка с. Высокоивановка, пгт Черкасское, с. Первомайское, с. Сухая балка, с. Птичье, с. Карповка , г. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутовка", - говорится в сообщении.
Враг обстреливал мирное население из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", "Торнадо".
По данным правоохранителей, разрушения получили 30 гражданских объектов: 14 – жилых домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.
Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.