Рашисты в очередной раз обстреляли жилые дома на Запорожье, травмирован гражданский, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Вследствие обстрела в домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие крыш. Также разрушена придомовая территория с расположенными на ней хозяйственными постройками.
"В некоторых домах полностью снесена кровля из-за прямых попаданий ракетных снарядов. Кроме того, граждане сообщили, что хозяева домов остались не только без крыши над головой, но и без документов на недвижимость. Ведь все, что там находилось, выгорело дотла.
Правоохранительным органам известна информация об одном травмированном человеке в результате обстрелов. Мужчина получил осколочное ранение еще несколько недель назад, однако из-за постоянных боев на Пологовском направлении не имел возможности своевременно обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки поступило семь сообщений о совершении военнослужащими РФ вооруженных преступлений против мирного населения.