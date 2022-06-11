Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Первый мобильный высокотехнологичный комплекс оптоэлектронной разведки, созданный украинскими инженерами совместно с волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко, вскоре отправится на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам пятого президента, аналогичные комплексы в армиях союзников стоят миллионы долларов. В то же время их запрещено продавать из-за лицензионных ограничений. Отечественная разработка стоит более двух миллионов гривен.

В комплекс интегрирован беспилотник, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором, которые обладают способностью автономно работать в течение недели, а данные через Старлинк мгновенно передаются прямо в передовой пункт управления группировкой войск.

"Сегодня благодаря вам, каждому, кто перечислил свои деньги на "Справу Громад", дополнительно на каждую вашу гривну еще гривну добавляет Фонд Порошенко – таким эффективным способом будет обеспечиваться контрнаступление наших войск на востоке и на юге", - отметил лидер "ЕС".

Инициатор проекта, ветеран войны против России, волонтер Глеб Бабич рассказывает, что разработка использует весь опыт построения стационарных систем.

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"Когда-то мы оснащали бригады на линии столкновения, а сейчас разработаны мобильные комплексы. Это то, во что должна развиться наша помощь армии. Мы начинали с шлемов, с бронежилетов, с белья, с формы. И на сегодняшний день уже идут технологические вещи, которые значительно повышают эффективность нашей артиллерии, реактивной артиллерии, повышают эффективность действий при контрнаступательных операциях и в обороне. Все это - благодаря очень мощной команде "Справи Громад." Мы гордимся и надеемся, что очень скоро они окажутся на фронте. Это - первая машина, но в производстве еще несколько", – объясняет Порошенко.

В комплексе - очень мощное программное обеспечение благодаря ООО "Укрспецсистемс". А инженеры SECUR GROUP помогли встроить это все в металл. В броневике нашлось место даже для кофеварки, которую передали небезразличные люди из Финляндии.

"В этот комплекс из собственного военного опыта вложено все, чтобы людям, которые будут работать, было надежно, удобно. И чтобы мгновенно был результат в уничтожении врага. Мы для этого все сделали, и через определенное количество дней мы это испытаем уже на фронте, а после этого запустим остальные комплексы. Думаю, что это очень поможет Вооруженным Силам. Спасибо всем, Фонду Порошенко, родному фонду "Справа Громад" - тысячам людей, которые нам помогали это реализовать", - добавил волонтер Бабич.

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