Первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев открылся в Вильнюсе. ФОТО

В столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр для граждан, вынужденных выехать из Украины. С начала российской агрессии Литовская Республика приняла более 50 тысяч украинских вынужденных переселенцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Культурную ячейку создали по инициативе первых леди двух стран – Елены Зеленской и Дианы Науседене. Помещение для него предоставил Университет Витовта Великого.

Символическую ленту на церемонии перерезали первая леди Литвы, посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта и ректор Университета Юозас Аугутис.

Елена Зеленская присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины. ФОТО

По замыслу, Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить малышей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби.

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве, будет участвовать в академической деятельности, здесь будут проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

"Совместно с нашими партнерами мы пообещали активно сотрудничать и делать все возможное, чтобы жители Украины чувствовали себя безопасно в Литве, получали медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги, а главное – чтобы украинцы могли лелеять свою культуру и сохраняли жизненные силы нации", – сказала Диана Науседене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3,2 млн украинцев получили статус временной защиты в Европе, - ООН

"Когда мы задумывали этот центр с коллегой, позволю себе сказать, с моей подругой и великим другом Украины Дианой Науседене, мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу - за помощью или общением. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг. Присоединиться к культурному мероприятию или образовательному курсу", - сказала она.

Главой Украинского центра в Вильнюсе стал подписант Акта о независимости Литвы, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа.

Читайте также: С военного кладбища в Вильнюсе уберут памятник советским воинам



