В течение 11 июня оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 10 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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В результате вражеского обстрела населенных пунктов Донецкой области погибли 2 человека, еще 10 – ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", – написал Кириленко.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.