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В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Российские оккупационные войска продолжают массированный обстрел Луганщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Также, по данным Гайдая, в Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина.

"Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей. Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверняка теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует", - отметил глава ОВА.

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В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 01
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 02
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 03
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 04
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 05
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 06
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 07
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 08
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 09
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 10
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 11
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 12
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 13
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 14

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