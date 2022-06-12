Рашисты ударили "Ураганами" по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Оккупанты убили и ранили мирных жителей Донецкой области. Разрушения получили 20 гражданских объектов - враг попал по жилым домам и системе жизнеобеспечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Российские войска ударили по населенным пунктам – Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. Были из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".
Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Враг обстрелял два села Угледарской громады кассетными снарядами. В Новоукраинке россияне атаковали из "ураганов" 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке.