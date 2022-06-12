Посол Великобритании Симмонс увидела круассан "Борис Джонсонюк" в одном из заведений Киева. ФОТО
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Посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась находкой в одном из заведений Киева. Там продают круассан под названием "Борис Джонсонюк".
Об этом она сообщила в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон", - отметила она.
Позже посол сообщила, что попробовала круассан.
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