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Посол Великобритании Симмонс увидела круассан "Борис Джонсонюк" в одном из заведений Киева. ФОТО

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Посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась находкой в одном из заведений Киева. Там продают круассан под названием "Борис Джонсонюк".

Об этом она сообщила в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон", - отметила она.

Позже посол сообщила, что попробовала круассан.

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Посол Великобритании Симмонс увидела круассан Борис Джонсонюк в одном из заведений Киева 01
Посол Великобритании Симмонс увидела круассан Борис Джонсонюк в одном из заведений Киева 02

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Позитивчик. Хорошая посол, и Британия хорошая и Джонсон хороший )))
  • Paul Foxen
    Breaking News: Мелінда Сіммонс з'їла Бориса Джонсонюка - вся Британія в шоці
  • Алекс Мышкевич


    тістечко класне - тонкий юмор, який англійці вміють цінувати, одночасно із повагою та любовью до Бориса та англійського народу -

    це рецепт гарних відносин між країнами та народами
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