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"Сегодня не мой день": перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер. ФОТО

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В Москве 12 июня перед Министерством обороны вывесили антивоенный баннер: "окровавленный" триколор с надписью "Сегодня не мой день".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.

Сообщается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.

Праздник, также называемый "Днем независимости России", отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"Победные сводки гостелеканалалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную трехцветную иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ложная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, довольно скоро отметим - станет днем ​​независимости от имперских амбиций", - говорится в заявлении.

Сегодня не мой день: перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер 01

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  • Ireland
    У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців
  • Світлана febb5df7
    с празніком ,тіктокери. с дньом освобождєнія от жизні
  • Валентина Саюн
    З днем позору, рашка. З днем початку вашої погибелі.
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