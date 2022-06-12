"За спирт я родину украинскую продам": В Киевской области задержали сторонника "русского мира". ФОТО
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Уроженца Горловки задержали пограничники в Киевской области. В его телефоне была найдена переписка, в которой он общался с единомышленником из "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника русской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-ного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в багажнике его авто стражи порядка нашли остатки наборов сухих продуктов РФ. Дальше коллаборантом займется СБУ.