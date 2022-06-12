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"За спирт я родину украинскую продам": В Киевской области задержали сторонника "русского мира". ФОТО

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Уроженца Горловки задержали пограничники в Киевской области. В его телефоне была найдена переписка, в которой он общался с единомышленником из "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника русской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-ного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в багажнике его авто стражи порядка нашли остатки наборов сухих продуктов РФ. Дальше коллаборантом займется СБУ.

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За спирт я родину украинскую продам: В Киевской области задержали сторонника русского мира 01
За спирт я родину украинскую продам: В Киевской области задержали сторонника русского мира 02

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  • Светлана Науменко
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  • afuster25
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    Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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