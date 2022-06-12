Новости Фото • Война

Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк. ФОТОрепортаж

22 47861
Бывший британский солдат Джордан Гетли в марте вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца военного Дина Гетли.

"Я не думал, что я когда-нибудь буду использовать социальные сети таким образом, но Салли, Адам и я хотели бы поделиться некоторыми семейными новостями со всеми нашими друзьями, но есть слишком много людей, с которыми можно связаться. Вчера (10.06. 22) мы получили ужасную весть о том, что в городе Северодонецк, Украина, застрелили нашего сына Джордана", - сообщил Гетли.

Также читайте: Враг перегруппировывает войска на Лиманском направлении, продолжает штурмовые действия на Северодонецком, - Генштаб ВСУ

По его словам, сын покинул британскую армию в марте 2022 года, чтобы продлить службу в рядах иностранного батальона ВСУ.

"Джордан и его побратимы так гордились работой, которую они выполняли. Он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - резюмировал мужчина.

Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 01
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 02

Также читайте: Ситуация с обороной Северодонецка контролируемая, ВСУ укрепляют Лисичанск, ожидая возможного штурма, - Мотузяник

Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 03
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 04
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 05
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком. ФОТО

Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 07
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 08
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 09

Також дивіться: Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • drowsy_cat
    Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
  • jura bucaphalus
    R.I.P.
    Слава Україні! Героям Слава!
  • Ан Мур
    всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости