Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО

8 84220
В оккупированном Россией Крыму на трассе "Таврида" у въезда в город Керчь заметили колонну из грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент проекта Радио Свобода – Крым.Реалии.

Колонна состояла из четырех автомобилей, к каждому из которых был присоединен прицеп. Кузова автомобилей и прицепов были закрыты тентами. Номерные знаки серии ВТ соответствуют Херсону.

Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами. По трассе Джанкой-Симферополь в обе стороны двигались караваны приспособленных под перевозку зерновых культур грузовиков, по 5-10 машин в колонне. Некоторые грузовики стояли на обочине из-за поломки техники или у придорожных кафе.

Читайте также: Украина начала экспорт зерна через Румынию и Польшу, - МИД

В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами 01
В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами 02

Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
  • Белла Богун
    Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
  • Разсмеши смешного
    Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости