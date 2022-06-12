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В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО

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Пограничники Житомирского отряда во время патрулирования акватории реки Тетерев Киевской области обнаружили фрагмент российской тактической управляемой авиационной ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ 01

Двигаясь на катере, в камышах недалеко от одного из островов реки, военнослужащие обнаружили фрагмент тактической управляемой авиационной ракеты класса "воздух – поверхность" производства РФ.

На место обнаружения взрывоопасного предмета вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также об обнаружении доказательства вооруженного вторжения России в Украину, сообщены соответствующие правоохранительные органы.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
  • Dust
    дембільнулась в очерет
  • Alexx Lexton
    річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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