В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО
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Пограничники Житомирского отряда во время патрулирования акватории реки Тетерев Киевской области обнаружили фрагмент российской тактической управляемой авиационной ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двигаясь на катере, в камышах недалеко от одного из островов реки, военнослужащие обнаружили фрагмент тактической управляемой авиационной ракеты класса "воздух – поверхность" производства РФ.
На место обнаружения взрывоопасного предмета вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также об обнаружении доказательства вооруженного вторжения России в Украину, сообщены соответствующие правоохранительные органы.