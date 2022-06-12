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Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО

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Власти Литвы закупили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL, Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро 01

"Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро (стоимость шести беспилотников - ред.)", - говорится в сообщении.

По его словам, четыре беспилотника передадут ВСУ в ближайшее время, а еще два - через два месяца.

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Беспилотники EOS C VTOL взлетают и приземляются как коптер, в небе ведет себя как самолет. Максимальная дальность полета – 120 км, максимальная скорость – 107 км/ч, оснащены тихим двигателем и противостоят сильному ветру.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дякуємо, литовські брати!!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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