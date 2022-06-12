Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО

Власти Литвы закупили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL, Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро (стоимость шести беспилотников - ред.)", - говорится в сообщении.

По его словам, четыре беспилотника передадут ВСУ в ближайшее время, а еще два - через два месяца.

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Беспилотники EOS C VTOL взлетают и приземляются как коптер, в небе ведет себя как самолет. Максимальная дальность полета – 120 км, максимальная скорость – 107 км/ч, оснащены тихим двигателем и противостоят сильному ветру.