Российские оккупанты обстреляли детский оздоровительный лагерь на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают уничтожать детскую инфраструктуру в Харьковской области, в ночь на 12 июня они обстреляли оздоровительный детский лагерь в Чугуевском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"Вследствие вражеских обстрелов повреждены три корпуса лагеря. Осмотр места происшествия проводился прокурорами Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области", - сообщается в информации.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Досудебное расследование проводит СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным расследованием облпрокуратуры.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня, по данным Харьковской облпрокуратуры, из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове и области было повреждено 338 учебных заведений, 4 школы и 4 детсада полностью уничтожены. Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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