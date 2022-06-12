Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину. ФОТО

В 30 странах мира, протестуя против вторжения в Украину, российская диаспора 12 июня, которое в России является национальным праздником (День России), устроила антивоенную акцию – Всемирную акцию свободных россиян, названную Днем независимости от путинизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует DW.

Как сообщила диаспора россиян в Варшаве, 12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, провозглашавшая принцип уважения демократических прав и соблюдения принципов международного права.

"Спустя 32 года (после провозглашения Дня России. – Ред.) Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране... Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды", - подчеркнули в диаспоре.

В частности, акции прошли в Новой Зеландии и Австралии. Их участники заявили, что выступают против "фашистской идеологии "русского мира" и призывают мир сделать все, чтобы как можно быстрее остановить это безумие".

Митинг против войны России в Украине прошел также в швейцарской Женеве. В Латвии демонстранты пришли к посольству России с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами, часто используемыми в качестве антивоенных в РФ.

В немецком Дюссельдорфе акция прошла под лозунгом "Мир – Украине, свободу – России". Антивоенные акции были организованы в других немецких городах – Берлине, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гейдельберге, Мюнхене.

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Мероприятия также состоялись в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско.