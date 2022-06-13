Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай. ФОТО

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Лисичанске погиб 6-летний мальчик. В Северодонецке россияне преобладают в артиллерии, повредили очистные сооружения.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

"Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре - в Золотом, в Горском - два дома и детский сад", - отметил Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое.

Отдельно глава Луганщины проинформировал о текущем развитии событий в Северодонецке.

















По его словам, противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительных преимуществ в артиллерии.

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"Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются. Россияне уничтожают квартал за кварталом. Вчера многие увидели видеоролик, снятый в старых районах города: разрушены практически под ноль многоэтажки. Одна из них разбита на четыре части, обломки которых держатся отдельно. Это настоящая картина "Русского мира". Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах", - сказал Гайдай.