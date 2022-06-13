Поддержка Украины – это национальные интересы США, Россия должна заплатить высокую цену за свои действия, – посол Бринк на встрече с Бакановым. ФОТОрепортаж

Посол США Бриджит Бринк подчеркнула, что Штаты продолжают неуклонно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым.

По словам главы спецслужбы, в Украине ценят финансовую и военную поддержку США.

"Важным для нас является и экономический фронт борьбы, где американским Правительством введен в РФ самый большой за всю историю объем санкций", - отметил Баканов.

Глава СБУ рассказал о вызовах и угрозах, с которыми столкнулась спецслужба во время полномасштабного вторжения РФ, и о том, как с первого дня сотрудники СБУ встали на защиту страны.

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"Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему требуется мощная поддержка международных партнеров", - добавил он.

В то же время Бринк подтвердила готовность продолжать плодотворное и упорное взаимодействие с украинским правительством.

"Мы понимаем, что для Украины – это война на выживание, а для США борьба украинского народа – это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом. Как отметил президент Дж. Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто правильная позиция. Это также в наших национальных интересах - обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы - это не правильный подход. что знаменует конец международного порядка, основанного на правилах, и создаст возможности проявления агрессии в других местах", - добавила дипломат.

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