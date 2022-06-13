В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Три жилых дома и три инфраструктурных объекта повреждены в результате ночных обстрелов Бахмута.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"От попадания загорелись пожары, но спасатели ГСЧС оперативно их ликвидировали. Среди поврежденных учреждений – одно медицинское. Также повреждения получила карета скорой. Информацию о пострадавших среди гражданских уточняем. По предварительным данным, пострадали три человека", - отметил он.

"Россияне называют войну "военной операцией", но на самом деле это операция против гражданских. То и дело они бьют туда, где никогда не было военных. Это поведение террориста, и отношение к врагу должно быть соответствующим", - добавляет Кириленко.















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