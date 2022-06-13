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Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Россияне обстреляли Донетчину сверхзвуковыми ракетами, танками, артиллерией, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам. Разрушения претерпели 43 гражданских объекта, подавляющее большинство которых - жилые дома. Полиция задокументировала военные преступления.

Российские войска обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.

"Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 "Буря" враг нанес по селу Николаевка Покровского района. По меньшей мере, шесть частных домов повреждены", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 01
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 02
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 03
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 04
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 05
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 06
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 07
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 08
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 09
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 10
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 11

В целом оккупанты повредили 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль "скорой помощи", линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.

Также сообщается, что полиция региона и СБУ по этим фактам открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
  • Злий Грицько
    Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
  • Алексей Филоненко b3e3b015
    Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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