Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Донетчину сверхзвуковыми ракетами, танками, артиллерией, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

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Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам. Разрушения претерпели 43 гражданских объекта, подавляющее большинство которых - жилые дома. Полиция задокументировала военные преступления.

Российские войска обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.

"Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 "Буря" враг нанес по селу Николаевка Покровского района. По меньшей мере, шесть частных домов повреждены", - говорится в сообщении.

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В целом оккупанты повредили 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль "скорой помощи", линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.

Также сообщается, что полиция региона и СБУ по этим фактам открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.