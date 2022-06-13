Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам. Разрушения претерпели 43 гражданских объекта, подавляющее большинство которых - жилые дома. Полиция задокументировала военные преступления.
Российские войска обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.
"Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 "Буря" враг нанес по селу Николаевка Покровского района. По меньшей мере, шесть частных домов повреждены", - говорится в сообщении.
В целом оккупанты повредили 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль "скорой помощи", линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.
Также сообщается, что полиция региона и СБУ по этим фактам открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.