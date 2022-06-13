Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Четыре человека получили осколочные ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесло окна и повредило двери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от осколков ракет разрушений подверглись крышам домов, также иссечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.
Предварительно, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения.